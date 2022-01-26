Китай: Сі обіцяє допомогу та вакцини від COVID-19 країнам Центральної Азії

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надати 500 мільйонів доларів США на допомогу країнам Центральної Азії протягом наступних трьох років для зміцнення їх економіки та безпеки, а також запропонував поставки китайської вакцини від коронавірусу в регіон.

Виступаючи 25 січня на онлайн-саміті з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Пекіном та п’ятьма цими країнами, Сі заявив, що запропоновані ним кошти планується використати «на проєкти, що стосуються людської життєдіяльності».

Очільник Комуністичної партії Китаю також пообіцяв надати 50 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 п’яти країнам цього року і додав, що Пекін може передати технологію виробництва вакцини.

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Рівень вакцинації в Центральній Азії залишається низьким через брак запасів в поєднанні з ваганням населення щодо вакцин. Світовий банк закликав уряди регіону збільшити кількість доступної інформації та заохочувати людей, особливо тих, у кого вже існують проблеми зі здоров’ям, щоб підвищити охоплення вакцинами.

Китай шукає більш тісних зв’язків із центральноазійським регіоном, але зазвичай зберігає обережність через те, що Москва розглядає колишні радянські республіки як частину своєї так званої сфери впливу.

Пекін також наражався на звинувачення в прагненні посилити свій геополітичний вплив за допомогою так званої «дипломатії вакцин».

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Китайський уряд, який експортує мільйони доз вакцин проти COVID-19 переважно в країни, що розвиваються, неодноразово заперечував, що використовує їх для отримання дипломатичної переваги.

Деякі країни відхилили основні китайські вакцини виробництва компаній Sinovac і Sinopharm, заявивши, що мають недостатньо інформації про їх ефективність.