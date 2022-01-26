У США почалися випробування вакцини від варіанту коронавірусу «омікрон»

Фармацевтичні компанії Pfizer (США) та BionTECH (Німеччина) почали клінічні випробування нової версії своєї вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, призначеної для захисту від варіанту «омікрон».

Компанії анонсували дослідження 25 січня. Pfizer і BionTECH планують перевірити імунну відповідь, яку генерує їхня вакцина для «омікрону»: як у форматі трьох щеплень не вакцинованих раніше людей, так і при застосуванні як бустерної дози для тих, хто вже отримав повний курс першої вакцини від цих виробників.

Фармацевтичні виробники планують вивчити безпеку та легкість перенесення вакцини на понад 1 400 людях, які зголосяться на участь у випробуваннях у США.

Pfizer і BionTECH анонсували розробку вакцини, адаптованої до «омікрону», після того, як визнали, що їхній оригінальний препарат від COVID-19 не забезпечує повного захисту від цього варіанту.

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Тим часом чиновники зі сфери охорони здоров’я по всьому світу заявляють про виявлення підваріанту «омікрону», відомого як BA.2, принаймні в 40 країнах.

Вчені кажуть, що про нього ще багато чого невідомо, включно з тим, чи він більш стійкий до вакцин, чи викликає більш важкий перебіг захворювання. Наразі він не вважається варіантом, який дає привід для занепокоєння.

Мутація набагато частіше зустрічається в Азії та Європі. За даними Інституту сироватки крові при Міністерстві охорони здоров’я Данії, у середині січня він становив 45 відсотків усіх випадків захворювання на COVID-19 проти 20% відсотків двома тижнями раніше.

Початковий аналіз, проведений вченими з Данії, не показує відмінностей у госпіталізаціях для BA.2 порівняно з оригінальним «омікроном».

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Британське Агентство охорони здоров’я визнало BA.2 варіантом, що перебуває під розслідуванням, посилаючись на дедалі більшу кількість хворих у Великій Британії та за кордоном.

Дуже заразний варіант «омікрон» зараз домінує в більшій частині світу, викликаючи рекордне зростання захворюваності від Бразилії до Франції. Дані свідчать про те, що нинішні вакцини проти COVID-19 менш ефективні для запобігання зараженню «омікроном» порівняно з попередніми штамами, але щеплення все ще забезпечують надійний захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті.