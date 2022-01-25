Коронавірус: в Україні зробили ще майже 70 тисяч щеплень

В Україні минулої доби зробили 69 546 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.

Загалом в Україні проведено понад 29,9 млн щеплень.