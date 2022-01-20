ВООЗ пропонує дозволити міжнародні поїздки невакцинованим

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я з надзвичайних ситуацій, скликаний у зв’язку з пандемією коронавірусної інфекції нового типу, порадив дозволити міжнародні поїздки або послабити обмеження на подорожі між країнами. Про це йдеться на сайті організації.

Обмеження міжнародних подорожей не допомагають боротися із поширенням коронавірусу, зазначають у ВООЗ. Як приклад організація наводить поширення штаму «омікрон». При цьому обмеження «сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави».

Комітет із надзвичайних ситуацій також порекомендував не вважати вакцинацію від COVID-19 обовʼязковою умовою для вʼїзду до країни. Така рекомендація повʼязана з тим, що у різних країнах різний рівень доступності щеплень для населення.

Замість обовʼязкової вакцинації у ВООЗ пропонують розширювати інші коронавірусні заходи: тестування на COVID-19 та обовʼязковий карантин. Члени комітету також уточнюють, що такі заходи не мають створювати фінансового навантаження на людей, які здійснюють міжнародні поїздки.

За останню добу у світі виявили 4,2 мільйона заражень COVID-19. Це на 400 тисяч більше, ніж на день раніше. Загалом за час пандемії у світі зареєстровано 339,5 мільйона випадків захворювання.

У більшості країн світу на тлі пандемії запроваджено обмеження на в'їзд: необхідність проходити карантин після прибуття в країну, здавати кілька ПЛР-тестів та предʼявляти сертифікат про повну вакцинацію схваленими в країні вакцинами.

Після рекомендацій ВООЗ обмеження на в'їзд до країни послабив Таїланд. Там скасували обмеження за країнами, з яких можуть заїжджати туристи, та обовʼязковий карантин після прибуття до країни. Проте всі, хто прибув, все ще мають вакцинуватися і здати два ПЛР-тести на перший і пʼятий день перебування в Таїланді.

Порушення коронавірусних обмежень спричиняє анулювання візи, висилку з країни, а в деяких країнах навіть позбавлення волі. Раніше за недостовірну інформацію про медичний відвід від щеплення анулювали візу сербського тенісиста та першої ракетки світу Новака Джоковича, який приїхав на турнір до Австралії. Він був висланий із країни та пропустив перше з чотирьох змагань найпрестижнішої серії Grand Slam. Торік Джокович переміг на цьому турнірі.