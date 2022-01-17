Джокович повернувся до Белграда після депортації з Австралії

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович повернувся до Сербії після того, як його депортували з Австралії через відсутність у спортсмена щеплення від COVID-19, що поклало край його сподіванням захистити титул Australian Open.

Літак із Джоковичем 17 січня приземлився в аеропорту Белграда, де його зустріла невелика група вболівальників, які розмахували сербським прапором.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартував 17 січня в Мельбурні, де Джокович раніше виграв дев’ять титулів.

Цього року він сподівався виграти там свій 21-й трофей турніру Grand slam в одиночному розряді, і побити рекорд, який він ділить із Роджером Федерером і Рафаелем Надалем.

34-річний Джокович залишив Мельбурн після того, як Федеральний суд Австралії підтримав рішення влади скасувати його візу з міркувань суспільних інтересів, оскільки він не вакцинований від COVID-19.

Джокович намагався використати медичне звільнення, щоб обійти вимоги щодо вакцинації на Australian Open, дійсні для гравців, їхніх команд підтримки, глядачів та інших.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що рішення суду допоможе «зберегти наші кордони міцними і захистити австралійців».

Джокович сказав, що він «дуже розчарований» цим рішенням, а президент Сербії Александар Вучич звинуватив австралійську владу в «знущанні з найкращого тенісиста в історії».