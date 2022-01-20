Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

Австрія першою серед країн Європи зробить вакцинацію від COVID-19 обовʼязковою

Акція протесту у Відні проти коронавірусних обмежень, грудень 2021 року

Австрійські законодавці планують 20 січня затвердити як обов’язкові щеплення від коронавірусної інфекції нового типу для більшої частини населення. Це рішення зробить Австрію першою країною Європі, яка вдасться до такого кроку.

Дорослим віком від 18 років доведеться зробити щеплення від COVID-19 до початку лютого, в іншому разі їм загрожує штраф. Виняток буде зроблено для вагітних жінок і людей, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями.

Зараз близько 75% австрійців повністю вакциновані. Новий закон викликає суперечки: десятки тисяч австрійців регулярно виходять на демонстрації проти запроваджених урядом заходів та плану обов’язкової вакцинації.

Уряди кількох європейських країн зробили обов’язковими щеплення від COVID-19 для медичних працівників та деяких інших груп. Інші країни, зокрема Німеччина та Франція, запровадили обмеження на різноманітні послуги та розваги для невакцинованих.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG