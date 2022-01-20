Австрія першою серед країн Європи зробить вакцинацію від COVID-19 обовʼязковою

Австрійські законодавці планують 20 січня затвердити як обов’язкові щеплення від коронавірусної інфекції нового типу для більшої частини населення. Це рішення зробить Австрію першою країною Європі, яка вдасться до такого кроку.

Дорослим віком від 18 років доведеться зробити щеплення від COVID-19 до початку лютого, в іншому разі їм загрожує штраф. Виняток буде зроблено для вагітних жінок і людей, які не можуть бути вакциновані за медичними показаннями.

Зараз близько 75% австрійців повністю вакциновані. Новий закон викликає суперечки: десятки тисяч австрійців регулярно виходять на демонстрації проти запроваджених урядом заходів та плану обов’язкової вакцинації.

Уряди кількох європейських країн зробили обов’язковими щеплення від COVID-19 для медичних працівників та деяких інших груп. Інші країни, зокрема Німеччина та Франція, запровадили обмеження на різноманітні послуги та розваги для невакцинованих.