Львівщина наближається до «червоної зони» епідемічної небезпеки

У Львові та Львівській області на сьогодні, згідно з результатами досліджень, COVID-19 підтверджено у 956 людей, що на 86 осіб більше, ніж у попередню добу. За даними Міністерства охорони здоров’я, зросла і кількість госпіталізованих. Якщо в неділю показник рівня шпиталізації був близько 37%, то 18 січня – понад 57% ( норма 50%). МОЗ віднесло Львівщину до «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. Цей показник не передбачає значних карантинних обмежень.

Протягом останньої доби у лікарні області госпіталізовано з коронавірусною інфекцією 164 людини. У реанімації перебуває 92 пацієнти, з них на апаратах штучної вентиляції легень – 35. Загалом на стаціонарному лікуванні з коронавірусною інфекцією – понад 1100 хворих.

«У ковідне відділення протягом доби поступили 35 пацієнтів, минулої доби було 11 хворих. Стан пацієнтів тяжкий і вкрай тяжкий, лише двоє хворих перебувають із легким перебігом хвороби. 80% шпиталізованих ‒ невакциновані. Хворі поступають з ураженням легень, потребують підключення до кисню, але на концентраторах у нас немає пацієнтів. Тенденція йде до стрімкого зростання захворюваності», ‒ каже Радіо Свобода Зоряна Романишин, лікарка ковідного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

У двох пацієнтів лікарні підозрюють штам «омікрон», але це визначається під час лабораторних досліджень упродовж п’яти днів. На сьогодні в області цей штам підозрюють у сотні пацієнтів.

За інформацією МОЗ, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. На «помаранчевому» рівні епіднебезпеки місцеві органи влади можуть запроваджувати додаткові обмеження.