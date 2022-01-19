На Івано-Франківщині зафіксували найбільшу за час пандемії кількість випадків COVID-19 – влада

В Івано-Франківській області за минулу добу зафіксували рекордний за весь час пандемії приріст хворих на COVID-19 – 1575 нових випадків, повідомив керівник обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Руслан Савчук.

«Зокрема: серед хворих – 139 дітей та 30 – медичних працівників. Найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Івано-Франківському районі – 772 особи. Неприємно повідомляти таку статистику, адже такої кількості хворих на Прикарпатті не було навіть під час найвищих часів, коли пандемія COVID-19 тільки набирала обертів», – написав чиновник у фейсбуці 19 січня.

За його словами, ця ситуація була «прогнозованою й очікуваною».

«Зараз маємо результат порушення карантинних норм і обмежень. На жаль, люди до кінця не усвідомлюють всю проблематику даної ситуації та, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації на території області, продовжують жити безтурботним звичайним життям. Кожному громадянину необхідно зрозуміти та усвідомити, що епідемічна ситуація в нашій області залежить від кожної людини без винятку», – написав Савчук.

Він закликав жителів регіону одягати маски у місцях масового скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції і вакцинуватися.

За даними МОЗ, за добу 18 січня в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків COVID-19, зокрема, найбільше на Івано-Франківщині (1575) і в Києві (1268).