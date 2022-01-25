«Не вакцинуємось – більше хворіємо»: Ляшко вказав на низький рівень вакцинації в областях «червоної» зони

Дві області, де запровадили червоний рівень епідеміологічної небезпеки, були серед останніх за рівнем вакцинації, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Таким чином він прокоментував перехід у «червону» зону Рівненської області.

За даними міністра, Рівненська та Івано-Франківська області входять до п’ятірки «областей-аутсайдерів за рівнем охоплення щепленнями від COVID-19».

«І це ще раз підтверджує факт – не вакцинуємось, більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом хвороби. У п’ятірці регіонів з найгіршим рівнем охоплення щепленнями знаходяться також Чернівецька, Волинська та Закарпатська області», – повідомив міністр.

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Рівненська область з 27 січня переходить до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Раніше «червоний» рівень епідемічної небезпеки вирішили встановити з 24 січня в Івано-Франківській області.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.