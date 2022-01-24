Арахамія: 8% депутатів фракції «Слуга народу» хворіють на COVID-19

У парламентській фракції «Слуга народу» на коронавірусну інфекцію COVID-19 хворіють 8% її складу, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

«Станом на зараз 8% депутатів фракції «Слуга народу» хворі на COVID-19, тобто багато людей, воно прогресує, бачимо, що велика хвиля наближається, як кажуть медики», – сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

У фракції «Слуга народу» – 242 народні депутати.

Цей тиждень у Верховній Раді є пленарним, від завтра відбуватимуться засідання у сесійній залі.

За даними МОЗ, під час нової хвилі COVID-19 в Україні кількість випадків хвороби буде щонайменше удвічі більшою порівняно з тією, яка була у жовтні-листопаді, проте шпиталізацій буде менше, кількість смертей також має бути менша.