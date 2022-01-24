МОЗ: «нову хвилю COVID-19 ми пройдемо більш спокійно, ніж попередні»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що, за прогнозом МОЗ, нова хвиля COVID-19 в Україні буде «більш спокійною». Він сказав про це 24 січня за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому розглядали, зокрема, питання пандемії.

За словами Ляшка, сьогодні в Україні відзначається зростання кількості випадків десь у два рази – тиждень до тижня, водночас кількість госпіталізацій зростає, «але всього на 5%».

«Якщо буде зростати кількість вакцинованих…, то цю хвилю, яка буде в Україні, ми пройдемо більш спокійно, ніж попередні хвилі. Ми прогнозуємо, що щонайменше удвічі буде більшою кількість випадків під час цієї хвилі порівняно з тією, яка була у жовтні-листопаді, проте шпиталізацій буде менше, кількість смертей також має бути менша. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих людей в Україні завдяки імунізації, і завдяки тому, що штам «омікрон» має менш агресивний перебіг хвороби», – сказав міністр.

За його словами, згідно з математичним моделюванням, щонайменше 18 тисяч життів врятувала вакцинація від COVID-19 в Україні.

Міністр вкотре закликав не зволікати зі щепленням і повідомив, що в Україні на даний час є близько 10 мільйонів доз вакцини, а на цей рік законтрактовано щонайменше 42 мільйони доз.

За даними МОЗ, в Україні за добу 23 січня виявили 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 826 дітей і 224 медпрацівники.