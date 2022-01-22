Підсилювач вакцини від COVID-19 захищає від зараження «Омікроном» – урядове дослідження США

Підсилювач (бустер) вакцини від COVID-19 захищає людей від зараження «Омікроном». Про це свідчать результати трьох нових досліджень, про які повідомляють Центри із контролю та профілактики захворювань у США (CDC), повідомляє «Голос Америки».

Це перші дослідження у США на вивчення ефективності вакцини щодо штаму «Омікрон».

В одному з досліджень виявили, що щеплення трьома дозами вакцин «Пфайзер» та «Модерна» було ефективним у питанні зменшення рівня шпиталізації людей та викликів швидкої допомоги.

Крім того, дві дози вакцини та підсилювач показали 90% ефективності в уникненні шпиталізації під час спалахів як «Омікрону», так і «Дельти».

В іншому дослідженні вивчали рівень смертності внаслідок COVID-19. Дослідники виявили, що люди, які отримали підсилювач вакцини, мали найвищий захист від інфекції штамами «Дельта» та «Омікрон».

Вчені також досліджували вакцинованих людей, які захворіли на COVID-19. Виявилось, що три дози вакцин «Пфайзер» та «Модерна» показали 67% ефективності проти симптоматичних випадків зараження «Омікроном», порівняно з невакцинованими людьми.

Два з цих досліджень показали, що захист, який забезпечує вакцина, з часом послаблюється.

«Якщо ви можете отримати щеплення підсилювачем, і ви ще його не отримали, ви відстаєте, і вам необхідно його отримати», – заявила директорка Центрів із профілактики та контролю за захворюваннями у США Рошель Валенскі під час брифінгу в Білому домі.

Валенські додала, що середня кількість випадків заражень «Омікроном» по країні зменшилась на 5%, здебільшого це стосується регіонів, де спостерігається хвиля заражень.

За словами директорки CDC, в останній тиждень в середньому щоденна кількість заражень на коронавірус у США складала 744 600 випадків.