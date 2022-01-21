COVID-19 масово вражає дітей. Які симптоми мають насторожити батьків?

ЛЬВІВ ‒ У Львові стрімко зростає чисельність дітей із коронавірусною інфекцією. Щодня у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» шпиталізують від 13 до 20 діток у середньому стані важкості. Серед пацієнтів є велика кількість із супутніми захворюваннями, зокрема онкологічними і цукровим діабетом, до них потрібна особлива увага і такі діти дуже важко переносять COVID-19.

21 січня у Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» у стаціонарному відділенні перебувало 85 діток. Але цифра щогодини змінюється. Ще п’ятеро діток з батьками очікували на шпиталізацію у приймальному відділенні.

Був запах ацетону

«У сина була температура 37, 5, він не хотів їсти, пити, весь час лягав, не кашляв, а коли почав блювати, був запах ацетону, ми звернулись до лікаря. Нас скерували у Львів. Тест виявився позитивний у нього і у мене. Чоловік вдома, у нього пневмонія, але тест негативний. У старшої доньки температура 37, 5 і я переживаю, бо я тут. Шок», ‒ розповідає Тетяна, мама трирічного хлопчика Яна.

Лікарі говорять про те, що перебіг захворювання восени був важчий, але сьогодні масовий. Вірус уражає з кожним днем усе більше дітей. Клінічні ознаки такі: висока температура, яка дуже важко знижується, першіння у горлі, розлад шлунку, охриплість.

Маленькі пацієнти мали розлади шлунку, швидке зневоднення організму

«Діти, які у нас на лікуванні, потрапили з дуже високою температурою, охриплістю, проявами ларингіту, а це небезпечно для маленьких дітей, тому що вони стають кисневозалежні. Маленькі пацієнти мали розлади шлунку, швидке зневоднення організму. Але зараз менше запалень, ускладнень легень, як це було у жовтні», ‒ говорить Марія Синенька, завідувачка ковід-зони.

Онкохворі діти важко переносять COVID

Найбільше число дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні, віком до двох рочків. Найменшому пацієнтові був місяць. Якщо стан маленьких пацієнтів стабілізується, нормалізується температура, то вони перебувають у лікарні 3-4 дні.

Третина наших пацієнтів має пневмонії, решта дітей ‒ з вірусною інфекцією

«Чому так масово хворіють діти ковідом, тому що вони не вакциновані. Якщо дитина грудного віку або раннього грудного і гарячка не падає, дитина відмовляється від їжі, ми зобов’язані таких дітей госпіталізувати і доволі часто проводимо інфузійну терапію. Третина наших пацієнтів має пневмонії, решта дітей ‒ з вірусною інфекцією, яка виявляється нежиттю, закладеністю носа, сухим кашлем, болем у горлі, гарячкою, розладами шлунково-кишкового тракту. Це переважно стосується дітей молодшої вікової групи, також вони мають блювоти.

А ще у нас є категорія дітей гематологічного профілю, з онкозахворюваннями. Вони вимагають дуже серйозного і специфічного лікування, великої уваги», ‒ каже Радіо Свобода головна лікарка «Охматдиту» Олександра Бурда.

Діти з онкозахворюванням важко переносять коронавірусну інфекцію. Зараз у шпиталі таких семеро дітлахів. Серед них 8-річний Олександр, у якого лейкемія і дитину перевели з Чорнобильської лікарні, бо виявили коронавірусну інфекцію.

«Не вистачає медиків, нема кому крапельниці ставити. Викликають медсестер з іншого відділення. Зараз мій племінник перебуває в реанімації», ‒ говорить родич пацієнта Ігор.

У шпиталі підтверджують, що бракує медичного персоналу через такий масовий наплив хворих дітей. Довелось посилити ковідну зону медсестрами з інших відділень.

Важко працювати

«У нас в ковідному відділенні онкохворі діти і з цукровим діабетом, в яких високі показники цукру і такі діти вимагають корекції і спостереження. Важко працювати, тому що умови праці надскладні. Важко перебувати у засобах індивідуального захисту, дихати, рухатися, якісь робити маніпуляції.

Діти з онкозахворюваннями мають погані показники крові, низькі лейкоцити, знижену кількість тромбоцитів, анемії. Їм вводять препарати для імунного захисту, відповідно, вони отримують антибактеріальні терапії, грибкову. Просто мусять мати сильний захист», ‒ пояснює Олександра Бурда.

Лікарні не вистачає респіраторів, захисного одягу. Бо прогнози невтішні ‒ кількість маленьких пацієнтів у найближчі дні зростатиме. Важливо, щоб коронавірусною інфекцією масово не захворіли медики. Такі побоювання є в шпиталях.

Два дні тому у Дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова відкрили ковідне відділення. Там уже лікуються 19 дітей із підтвердженим COVID-19 і 7 з підозрою на нього. Найменшому пацієнтові ‒ сім місяців, найстаршому ‒ 14 років. Всі дітлахи є у стані середньої важкості.

У цьому відділенні 30 ліжкомісць, але можна збільшити, при потребі, втричі.

Якщо у дитини температура піднімається до 38 градусів, то протягом одного-двох днів немає небезпеки і батьки мають стежити за станом дитини. Але якщо температура тіла вища 38 градусів і не знижується, то слід негайно звертатися до лікаря. Бо висока температура небезпечна, нагадують медики, особливо, для маленьких діток, бо може спричинити набряк головного мозку і викликати судоми.

З 24 січня учні 5–11 класів міських шкіл Львова переходять на дистанційне навчання на 2 тижні. Таке рішення ухвалила 21 січня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через стрімке поширення коронавірусу, зокрема серед дітей.

У міській раді наголошують, що такої динаміки поширення COVID-19 у Львові протягом двох років не було. Сьогодні у школу не прийшли на навчання 27 тисяч дітей, з яких близько 10 тисяч хворіють і частина перебуває на самоізоляції.

Дитячі лікарі припускають, що це, ймовірно, штам «Омікрон» вражає так масово дітей, бо симптоми захворювання такі ж, як при застуді.