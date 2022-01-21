Івано-Франківщина з 24 січня переходить у «червону зону» через поширення COVID-19 – Чернишов

Івано-Франківська область з 24 січня переходить на «червоний» рівень епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Після новорічних свят ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася. Зокрема, в Івано-Франківській області за останню добу виявлено майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. Тож ухвалено рішення про встановлення в регіоні «червоного» рівня епіднебезпеки, – сказав Чернишов.

Раніше сьогодні влада Львова повідомила, що з 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл переходять на дистанційне навчання з огляду на ситуацію із захворюваністю на COVID-19 серед дітей.

За даними МОЗ, за добу 20 січня в Івано-Франківській області виявили 2427 нових випадків захворювання на COVID-19, а у Львівській області зафіксували 1 989 нових випадків.