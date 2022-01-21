КМДА радить роботодавцям перевести працівників на дистанційний режим роботи

Київська міська державна адміністрація радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи, заявила 21 січня заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, на сьогодні у столиці, як і в усій Україні, фіксується стрімке збільшення захворюваності на COVID-19, що змушує місто «максимально посилити контроль» за дотриманням карантинних обмежень.

«Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста», – зауважила вона.

За словами Старостенко, оскільки новий штам коронавірусу «омікрон» дуже контагіозний, особливо в закритих приміщеннях, то знизити ризик інфікування можна, лише дотримуючись основних санітарних правил: маскового режиму, дистанції і гігієни рук.

«Крім того, місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди – залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці», – заявила заступниця голови КМДА.

У КМДА повдомили, що станом на 21 січня у лікарнях Києва перебувають 743 пацієнти (в тому числі 38 дітей) із підтвердженим діагнозом COVID-19 та 45 (у тому числі 13 дітей) – із підозрою на захворювання. Загалом у тяжкому стані – 452 пацієнти. На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. Кисневої підтримки потребують 578 хворих.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію з епіцентром на заході країни.

За даними МОЗ, в Україні за добу 20 січня виявили 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.