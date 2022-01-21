МОЗ: виробники кисню формують резерви на випадок стрімкого зростання потреби

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що всі медичні заклади будуть забезпечені киснем у разі стрімкого зростання потреби.

«На сьогодні в Україні є 23 ліцензованих виробники медичного кисню. З ними вже проведено спеціальні перемовини. Наразі МОЗ отримало підтвердження швидкого постачання кисню в лікарні у разі стрімкого зростання потреба. Для цього підприємства вже формують резерви кисню у сховищах», – повідомили у МОЗ 21 січня.

За даними міністерства, для забезпечення потреби у кисні в 2021 році уряд виділив регіонам один мільярд 654 мільйони гривень.

«Зокрема, у другому півріччі минулого року закуплено 385 кисневих станцій для лікарень. Водночас у липні 2021 року функціонувало лише 50 кисневих станцій, на кінець року – вже 92. Також 118 кисневих станцій вже закуплені за кошти субвенції і наразі монтуються в лікарнях», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що держпідприємство «Медичні закупівлі» придбало 225 кисневих станцій для лікарень, які будуть приймати пацієнтів із COVID-19. Їх планують встановити у січні-лютому цього року.

У міністерстві також повідомили, що під час останньої хвилі в Україні було розгорнуто більше ніж 79 тисяч ковідних ліжок у 547 закладах охорони здоров’я. «Наразі наші можливості дозволяють забезпечити не меншу кількість», – заявили у МОЗ.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію з епіцентром на заході країни.

За даними МОЗ, в Україні за добу 20 січня виявили 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.