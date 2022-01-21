В Україні виявлено понад 20 тисяч нових хворих на COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 20 січня виявили 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Число хворих швидко зростає: ще 18 січня нових хворих було 12 815, 19 січня – 18 479.

Минулої доби шпиталізували 2 226 людей, зафіксовано 4 486 одужань, 150 людей померли.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській (2427), Лвівській (1989) областях та в Києві (1552).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,8 мільйона людей, 98 993 людини померли.