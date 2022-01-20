Краще заразитися COVID-19, ніж вакцинуватися? У Чехії померла відома співачка

Дарина Дзюба

У віці 57 років померла солістка відомого чеського фольк-гурту Asonance Гана Горка. За словами близьких, жінка заразилася коронавірусом навмисне. Син співачки Ян Рек звинуватив у її смерті антивакцинаторів.

«Так, я перехворіла на коронавірус та поборола «Дельту». Тепер я зможу піти в театр, сауну чи на концерт», – написала 14 січня у фейсбуці чеська співачка Гана Горка. Однак через декілька днів після цієї публікації померла.

Син вокалістки гурту, який розпочав своє існування в далекому 1976 році, сказав, його мати не була антивакцинаторкою, проте не хотіла вакцинуватися, посилаючись саме на думку антивакцинаторів. Горка дотримувалася думки, що краще перехворіти і виробити природний імунітет, аніж робити щеплення проти коронавірусу.

«Я вважаю, що вона стала жертвою дезінформації», – цитує чеське видання Seznam Zprávy сина співачки Яна Река. Хлопець також розповідає, що Горка навмисне заразилась від нього та його батька, які перехворіли наприкінці грудня, попри те, що були повністю вакциновані.

Після того, як обоє чоловіків отримали позитивний тест на коронавірус, жінка не ізолювалася, а залишилася з ними в тіcному контакті. Син же намагався переконати матір зробити щеплення від коронавірусу. Однак на початку січня хвороба підтвердилася і у неї, жінка різко втратила нюх та смак, інших симптомів, за словами сина, у неї не було. Проте згодом її стан значно погіршився.

«Ще зранку я розмовляв з нею. Вона переодяглася, хотіла піти на прогулянку, але потім сказала, що у неї болить спина, тато намастив їй спину, і вона пішла перепочити», – описує події минулих днів Ян Рек. Через десять хвилин після цього жінка, розповідає син, задихнулася.

Син співачки впевнений, що його матір померла саме через коронавірус. Після її смерті хлопець неодноразово критикував тих, хто відмовляється від щеплення та переконує інших у тому, що вакцини можуть нашкодити. Сам Ян Рек вважає це дезінформацією.

Першe покарання за поширення неправди про коронавірус

Саме за поширення дезінформації про коронавірус минулого тижня празький суд вперше в історії виніс вирок колишній журналістці та активістці Яні Петерковій, яка публікувала у соцмережах ролики про «смерті пенсіонерів після вакцинації». Петеркова також брала активну участь у протестах на головній площі Праги та закликала чехів не вірити словам уряду і не щеплюватися від коронавірусу.

На підставі нібито свідчень працівників будинку престарілих у містечку Мешице, Петеркова оприлюднила у фейсбуці інформацію, що літні люди у цьому закладі «померли після щеплення» на межі 2020 і 2021 років. Стан здоров’я інших, за її словами, «серйозно погіршився».

Празький суд постановив, що активістка має вибачитися за розповсюдження фейків про коронавірус, паплюження імені будинку престарілих та сплатити штраф у розмірі 250 тисяч чеських крон (приблизно 334 тисяч гривень).

«Вибачення мають бути надіслані в письмовій формі, а потім опубліковані в профілі відповідача у фейсбуці та на його сайті. Суд також зобов'язав пані Петеркову виплатити грошову компенсацію у розмірі 250 тисяч крон», – цитує чеське видання Aktuálně адвоката потерпілих Роберта Фальбра.

Коронавірус в Чехії

Останніми днями захворюваність в Чехії стрімко зростає. За даними Міністерства охорони здоров'я, в середу було зареєстровано 25 989 нових випадків, найбільшу кількість позитивних тестів зафіксували у Празі.

В країні швидко поширюється штам «Омікрон», який, на думку експертів, є заразнішим, ніж попередній варіант «Дельта». Разом із розповсюдженням «Омікрону» збільшується і кількість повторних інфікувань, повідомляють чеські ЗМІ.

Від початку пандемії коронавірусу медики в Чехії ввели понад 16,65 мільйона доз вакцин, майже 6,75 мільйона людей були повністю вакциновані. Згідно із статистикою, з початку березня 2020 року було зафіксовано майже 2,68 мільйона випадків захворювання, за весь час від коронавірусу померли 37 тисяч людей.

Напередодні чеський уряд скасував указ про обов'язкову вакцинацію осіб понад 60 років та людей певних професій, повідомляють České noviny.