МОЗ: в Україні почався спалах СOVID-19, епіцентр – у західних областях

В Україні почався спалах СOVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, додавши, що епіцентром спалаху є західні регіони.

«В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні розпочався спалах. Найбільш складна епідемічна ситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях», – сказав Ляшко на брифінгу 20 січня.

За словами міністра, МОЗ надіслало подання щодо запровадження в Івано-Франківській області «червоного» рівня епіднебезпеки.

Віктор Ляшко додав, що найбільш заразний штам «омікрон» зафіксований у 10 регіонах України: Івано-Франківській, Херсонській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях і Києві.

За його словами, ще не можна сказати про домінування в Україні цього штаму, але його поширення свідчить необхідність підготовки до значної кількості випадків COVID-19.

За даними МОЗ, в Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.