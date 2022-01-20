Бустер від COVID-19 можна зробити на вокзалах – Укрзалізниця

У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах почали вводити бустерну дозу вакцини, повідомила «Укрзалізниця».

Бустерну дозу вже можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України. Це вокзали таких міст:

Київ – щоденно з 08:00 до 23:00

Дніпро – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;

Львів – щоденно з 15:00 до 18:00;

Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця – щоденно 09:00 до 14:00;

Запоріжжя – щоденно з 08:00 до 20:00;

Миколаїв – з 11:00 до 16:00 по парних днях;

Суми – вівторок і четвер з 12:00 до 15:00;

Полтава – з 08:30 до 15:00, субота і неділя з 08:30 до 10:00;

Рівне – щоденно з 09:00 до 14:00;

Хмельницкий – щоденно з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг – вівторок з 08:00 до 12:00;

Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

Коломия – пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (перерва13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;

Ковель – щоденно з 10:00 до 18:00;

Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Comirnaty (Pfizer) і Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів, нагадали в УЗ.

6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини для всіх людей віком від 18 років. Станом на 20 січня бустер отримали понад 146 тисяч українців. Принаймні однією дозою вакцини щеплені більше ніж 15 мільйонів людей.