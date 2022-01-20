Ляшко: про домінування в Україні «омікрону» говорити зарано

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що говорити про домінування в Україні штаму коронавірусу «омікрон» поки що зарано.

При цьому під час брифінгу 20 січня він повідомив, що «омікрон» дедалі частіше виявляють серед підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Україні.

«Зокрема, цей варіант коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів», – сказав очільник МОЗ.

Крім того, він навів інші відмінності штаму «омікрон»:

передається в сім разів швидше, ніж «дельта»;

інфікована людина може бути заразною (тобто інфікувати інших) вже у першу добу після інфікування;

у разі інфікування цим штамом значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у порівнянні з 34% для «дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для «омікрону»;

діти частіше інфікуються штамом «омікрон», ніж попередніми штамами.

У заражених «омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%), додав голова МОЗ.

Попри те, що симптоми «омікрону» можуть нагадувати застуду і здаватися несерйозними, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію і летальні випадки, наголосили у міністерстві.

Як заявив Ляшко, наразі в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію.

«Через це у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19. Тому варто не зволікати зі щепленням та захистити своє життя», – закликають у МОЗ.

За даними МОЗ, в Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.