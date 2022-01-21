Коронавірус: в Україні зробили ще понад 86 тисяч щеплень

В Україні минулої доби зробили 86 146 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людей, бустерну дозу – 167 360 людей.

Загалом в Україні проведено 29,7 мільйона щеплень.