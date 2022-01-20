Україна отримала 2 млн експрес-тестів на COVID-19 – МОЗ

До України надійшло два мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби COVID-19, повідомило 20 січня Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, тести вартістю в понад сім мільйонів доларів закупив і доправив до Києва Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Світового банку і у співпраці з МОЗ.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Водночас голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін наголосив на важливості розширення доступу до безкоштовних тестів.

«Збільшення кількості тестувань є критично важливим для контролю за поширенням вірусу у громадах. Попит на високоякісні тест-системи постійно високий. Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб й ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом із вакцинацією це допомагає громадам повернутися до нормального життя», – цитує слова голови Представництва ЮНІСЕФ пресслужба МОЗ.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Південній Кореї. Як повідомили у МОЗ, тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров’я у всіх областях України.

Раніше в МОЗ повідомили, що в Україні розпочався черговий спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію, епіцентром є західні області.

За даними МОЗ, в Україні за добу 19 січня виявили 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 2044 дитини і 492 медпрацівники. Ще 18 січня нових хворих було майже на 6 тисяч менше – 12 815.