Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати на COVID-19 усіх охочих – МОЗ

Україна має потужності для тестування на COVID-19 всіх, хто цього потребує, запевняє Міністерство охорони здоров’я.

«Основним способом діагностики COVID-19 залишається тестування методом ПЛР. Наразі потужності державних лабораторій дозволяють тестувати усіх, хто цього потребує. Минулого року 11,2 млн досліджень проведено методом ПЛР, з них – 2/3 у лабораторних центрах МОЗ. При цьому жодних затримок у тестуванні та жодних перебоїв із поставками тест-систем не було зафіксовано. Ще додатково 8,2 млн досліджень проведено швидкими тестами, більшість яких закуплена за кошти державного бюджету. Нині на залишках на рівні лабораторій фіксується понад 2 млн досліджень з ампліфікації та понад 1,9 млн досліджень з екстракції РНК. В областях також є понад 466 тисяч експрес-тестів та понад 1,2 млн наборів для відбору біологічного матеріалу ПЛР», – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

У МОЗ анонсують додаткову закупівлю наборів ПЛР для покриття ще 825 тисяч досліджень.

«Також за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби. Для збільшення потужностей у роботі зі зразками біологічного матеріалу закуплено та поставлено до лабораторій, які проводять тестування на COVID-19, 60 холодильників та 60 морозильних камер», – розповіли у відомстві, додавши, що Україна може виявляти будь-які штами вірусів, зокрема й «омікрон».

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні проведено 17 523 330 ПЛР-тестувань.