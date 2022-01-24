Коронавірус: в Україні зробили ще понад 22,5 тис щеплень

В Україні минулої доби зробили 22 541 щеплення від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей», – ідеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.

Загалом в Україні проведено понад 29,8 мільйонів щеплень.