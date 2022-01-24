«Омікрон» виявлений у 17 областях України – МОЗ

Штам «омікрон» виявлений уже в 17 областях України, але він поки не домінує в Україні, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 24 січня на селекторній нараді щодо поширення COVID-19.

За його словами, які цитує пресслужба президента, в Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків захворювання на COVID-19, проте завдяки вакцинації перебіг хвороби легший, і нині госпіталізовано майже вдвічі менше людей порівняно з піком захворюваності восени 2021 року.

За минулий тиждень шпиталізували понад 15 тисяч людей, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі «дельта» торік восени, заявив Ляшко.

Наразі, за його словами, в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тисяч нових хворих на COVID-19.

Ляшко також повідомив, що у тих територіальних громадах, де щеплено менш ніж 25% мешканців, відновили роботу мобільні бригади.