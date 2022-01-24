За «бустер» від COVID-19 дадуть ще 500 грн – Зеленський

Громадяни України, які отримали «бустерну» дозу вакцини проти коронавірусного захворювання COVID-19, отримають додатково 500 гривень, повідомив у відеозверненні ввечері 24 січня президент України Володимир Зеленський.

«Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія «бустеризації» вже стала єдиним стандартом для розвинених країн. Бустеризація – це третя, бустерна, доза вакцини, і в рамках програми «єПідтримка» буде додано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримають третю, бустерну дозу вакцини», – сказав президент.

Він нагадав, що найближчим часом програма також пошириться на всіх громадян України віком 14-18 років. «Окрім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі тощо – вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги», – сказав Зеленський.

Відсьогодні люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.