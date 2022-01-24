Відсьогодні за кошти програми «єПідтримка» можна придбати ліки – МОЗ

З 24 січня вакциновані українці віком від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах програми «єПідтримка», повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«За кошти програми можна придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках винятково лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади. Умови для придбання ліків, а це – вік і наявність «зеленого» COVID-сертифіката, банки перевірятимуть у момент проведення платежу», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ зауважують: коли саме покупець оформив картку «єПідтримка» – неважливо.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.