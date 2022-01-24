В уряді хочуть розширити категорії тих, хто зможе купити ліки за програмою «єПідтримка»

В уряді України розглядають можливість надати право купувати ліки за програмою «єПідтримка» для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку. Про це 24 січня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Він нагадав, що відсьогодні люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.

На сьогодні, за даними уряду, вже понад 7,5 мільйонів громадян одержали виплати в межах цієї програми.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.