Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Коронавірус

В уряді хочуть розширити категорії тих, хто зможе купити ліки за програмою «єПідтримка»

Відсьогодні люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків

В уряді України розглядають можливість надати право купувати ліки за програмою «єПідтримка» для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку. Про це 24 січня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Він нагадав, що відсьогодні люди, старші за 60 років, можуть використовувати тисячу гривень, наданих державою в межах програми «єПідтримка», на купівлю ліків.

На сьогодні, за даними уряду, вже понад 7,5 мільйонів громадян одержали виплати в межах цієї програми.

19 грудня 2021 року офіційно стартував проєкт «єПідтримка» для отримання однієї тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.

Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, придбання книжок, відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG