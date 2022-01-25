COVID-19: Рівненщина з 27 січня переходить у «червону зону»

Рівненська область з 27 січня переходить до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення схвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 у Рівненській області погіршилася. Тож є необхідність у посиленні карантинних обмежень», – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністерство охорони здоров’я зауважує, що у Рівненській області три дні поспіль перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка госпіталізацій.

На минулому засіданні комісії ТЕБ та НС «червоний» рівень епідемічної небезпеки вирішили встановити з 24 січня в Івано-Франківській області.

В Україні за добу 24 січня виявили 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19