МОЗ дозволило екстрене застосування препарату «Молнупіравір» при COVID-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало препарат «Молнупіравір» для екстреного лікування COVID-19. Міністр Віктор Ляшко повідомив про підписання відповідного наказу 26 січня.

За даними МОЗ, препарат застосовують передусім для хворих із груп ризику, що убезпечити хворих від середнього та важкого перебігу захворювання.

«У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Після надходження «Молнупіравір» розподілять та розвезуть до закладів, які надають первинну медичну допомогу», – повідомив Ляшко.

Як уточнюють у міністерстві, «Молнупіравір» – це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важких симптомів. Препарат має форму пігулок і не потребує особливих умов зберігання.

За заявами Ляшка і його першого заступника Олександра Комаріди, торік Україна законтрактувала 300 тисяч курсів «Молнупіравіру».

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Велика Британія 4 листопада стала першою у світі країною, яка схвалила використання препарату проти COVID-19, розробленого американськими корпораціями Merck та Ridgeback Biotherapeutics.

Препарат молнупіравір виробляється в лікарській формі капсули та рекомендований для використання людям у початковій стадії захворювання, до розвитку ускладнень. Він рекомендований, зокрема, людям із групи ризику – тим, хто страждає на хронічні захворювання.