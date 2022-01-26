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Новини | Коронавірус

Понад 30 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні – МОЗ

Дві дози на сьогодні отримали 14 519 768 людей

Від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом проведено 30 003 374 щеплення, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«81 736 людей (за минулу добу – ред.) вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей», – йдеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії, кажуть у МОЗ, щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини.

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