COVID-19: кого дожене «омікрон» і коли чекати кінця пандемії?

Якою є ситуація із захворюваністю на коронавірусну інфекцію в містах Приазов’я? Чи вистачає місць у лікарнях для громадян, які потребують госпіталізації? Якою буде нова хвиля коронавірусу в Україні та чи очікувати південним містам нового локдауну? Це обговорювали в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

В Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. Штам «омікрон» виявлений уже в 17 областях, але він поки не домінує, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко .

. На Херсонщині гoлoвний caнiтapний лiкap oблacтi Юpiй Poмacкeвич повідомив, що регіон перебуває нa пopoзi зaпpoвaджeння жopcткиx пpoтиeпiдeмiчниx oбмeжeнь. За словами лікаря, нaйбiльш cepйoзнa cитуaцiя наразі в Xepcoнi. Пpoгнoзoвaна кількість випадків нa цей тиждeнь складає 450-550.

повідомив, що регіон перебуває нa пopoзi зaпpoвaджeння жopcткиx пpoтиeпiдeмiчниx oбмeжeнь. За словами лікаря, нaйбiльш cepйoзнa cитуaцiя наразі в Xepcoнi. Пpoгнoзoвaна кількість випадків нa цей тиждeнь складає 450-550. Збільшується кількість хворих також у Бердянську і Маріуполі. Зокрема, в Маріуполі на лікуванні від COVID-19 перебувають більш як 1000 жителів.

Як вірус «змінив дизайн»

«Досить оригінальний штам вийшов. У нього вражаючий потенціал до зараження, тому він передається в рази активніше та інфікує в рази швидше», – так «омікрон» охарактеризував під час ефіру один з гостей – лікар-імунолог Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України Борис Донськой.

Вберегтися від «омікрону» буде в десятки разів важче

За його словами, вірус «змінив дизайн, тому імунна система часто не впізнає в ньому того, проти кого вона була імунізована». Такі зміни вірусу мають як позитивні, так і негативні наслідки, каже лікар. На думку Донського, погана новина – вберегтися від «омікрону» буде в десятки разів важче, адже він швидше та більше розповсюджується.

«Ті, кого минула коронавірусна хвиля, готуйтеся, бо вона до вас прийде», – застерігає він.

Хороша новина, за його словами, полягає у тому, що «підтвердилися сподівання про переважно легший перебіг захворювання».

«Однак у нього досі достатньо неприйнятний відсоток госпіталізації та смертності. Особливо в групах ризику та у невакцинованих. Кількість інфікованих може бути непристойно високою, тому клінікам, реанімаціям та відділенням інтенсивної терапії все одно варто готуватися, бо наплив буде», – певен лікар-імунолог.

Херсонщина: вірус «атакує» дітей

У Херсонській області станом на ранок 27 січня зафіксували 670 нових нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них 155 дітей та 26 медичних працівників.

Обговорюється посилення карантинних обмежень на Херсонщині

«На сьогодні йде зростання кількості хворих, воно продовжується. Ми розуміємо, що наступного тижня буде ще другий етап зростання до 850-900 випадків на добу. На жаль, у нас третина захворілих – це діти», – повідомив в ефірі головний санлікар Херсонщини Юрій Ромаскевич, зазначивши, що вже обговорюється посилення карантинних обмежень в області.

У свою чергу директор Херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних Леонід Ремига в ефірі програми зазначив, що розгорнуто 180 ліжок для хворих на коронавірус, 80 з них зайнято.

«Загалом в часи пік має бути розгорнуто 335 ліжок. Ми до цього готові: є кадровий ресурс, є кисень. Ми спостерігаємо збільшення звернення людей з COVID-інфікуванням, але здебільшого ці хворі перебувають на амбулаторному спостереженні».

Сплеск захворюваності у Маріуполі

У Маріуполі цього тижня стався стрімкий всплеск нових випадків зараження коронавірусом. Якщо минулого тижня щодоби виявляли не більш як 100 нових випадків хвороби, то станом на 26 січня захворіли на коронавірус 308 людей. Як повідомляє телеграм-канал місцевого департаменту охорони здоров'я «Covid-19.Маріуполь», станом на 26 січня на лікуванні у місті перебувають 1 тисяча 138 жителів з COVID-19. На стаціонарному лікуванні з підозрою та підтвердженим COVID-19 – 155 пацієнтів. Усі вони отримують кисневу терапію.



Однак директор Маріупольської міської лікарні №9 Олександр Железняк поки не вбачає нічого критичного: «Щоденно до лікарні поступають 5-8 людей максимум. Потужність лікарні 340 ліжок, на лікуванні перебувають 118. Колектив працює з мінімальним навантаженням».



За його словами, ця хвиля захворюваності відносно легша за попередні. Причина цьому – вакцинація, підкреслює лікар.



«Лише чотири відсотки щеплених підлягають госпіталізації. Я думаю, вірус слабшає. Значно зменшилася смертність. Це одиничні випадки», – каже він.

У ще одному місту Приазов’я – Бердянську теж зростає кількість хворих на COVID-19. За даними відділу охорони здоров’я, станом на 26 січня в місті було 232 хворих на COVID-19, 52 особи госпіталізовано, з них – 51 людина потребує інтенсивної кисневої терапії. Заповнення ліжок у лікарні – 20%. Також, за даними відділу охорони здоров’я, 80% пацієнтів, які захворіли, – не були вакциновані.

«Новини Приазов’я» поцікавились у жителів міста щодо готовності Бердянска до нової хвилі коронавірусу. Думки розділилися: хтось вважає, що місто цілком готове до нової хвилі, а хтось дуже скептично налаштований або взагалі останнім часом не стикався з медичною системою.

Коли чекати закінчення пандемії?

Варіантів розвитку пандемії у 2022 році декілька, один із них, за словами Донського, оптимістичний: «Він базується на тому, що не з’явиться ще один штам. У нас є підстави так думати, тому що на «омікрон» пішло півтора року, щоб такий чудернацький вийшов штам. Можливо, швидко новий такий не з’явиться».

Стрімке зростання кількості хворих прогнозується найближчі два-три тижні, а далі – плато

Разом з цим експерт прогнозує стрімке зростання кількості хворих найближчі два-три тижні, а далі – плато та достатньо повільний спад статистики.

«Кількість інфікувань різниться від країни до країни, загалом може складати від третини до половини всієї популяції. Фактично вона спрацює у тих, хто її переживе, як природна бустерізіція. Таким чином питання «омікрону» буде закрито», – прогнозує Донськой.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом в Україні проведено понад 30 млн щеплень.