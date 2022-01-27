На COVID-19 хворіє більше народних депутатів, ніж за весь час пандемії  – речниця «Слуги народу»

Станом на 27 січня у Верховній Раді рекордна за період пандемії кількість хворих на COVID-19 народних депутатів, заявила речниця фракції монобільшості «Слуга народу» Юлія Палійчук.

За її словами, коронавірусну хворобу наразі виявили в шести депутатів від президентської фракції.

«В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за весь період пандемії», – підсумувала речниця.

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В Україні за добу 26 січня виявили 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Минулої доби шпиталізували 3 016 людини, 5 514 – одужали, 154 людини померли.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 3,9 мільйона людей, 99 738 людини померли.