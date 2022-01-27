Коронавірус: ще понад 82 тисячі людей отримали щеплення в Україні

В Україні минулої доби зробили 82 360 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 28 894 людини, другу дозу – 29 726 людей, додаткову дозу отримали 684 людини, бустерну дозу – 23 056 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей.

Загалом в Україні проведено понад 30 млн щеплень.