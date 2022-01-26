За два дні українці витратили 6,5 мільйона гривень «ковідних» виплат на ліки – Шмигаль

Громадяни України старше 60 років витратили 6,5 мільйона гривень виплат за вакцинацію на ліки за два дні існування такої можливості – про це заявив на засіданні уряду 26 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі понад 7,5 мільона українців вже подали заявки на отримання виплат за програмою «єПідтримка». 1,7 мільярда отриманих коштів вже витрачені.

Шмигаль нагадав, що з 24 січня уряд уможливив для українців старше 60 років купівлю ліків на кошти, отримані за вакцинацію. Він додав, що надалі до переліку можливих витрат планують додатки оплату житлово-комунальних послуг.

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«Лише за два дні українці купили ліків за кошти програми «єПідтримка» на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків із одночасним додаванням до напрямків можливих витрат освітніх послуг. Також, за ініціативи Володимира Зеленського ми плануємо розширити програму на комунальні послуги», – сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що уряд також працює над впровадженням ініціативи президента Зеленського щодо виплат 500 гривень за бустерне щеплення.

Щоб отримати спеціальну картку за програмою «єПідтримка» в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок «Дія».

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У розділі «Послуги» застосунку треба знайти й активувати послугу «єПідтримка», обравши банк для виплати. Після цього залишається чекати зарахування грошей.



Отримані кошти можна витратити впродовж чотирьох місяців на подорожі, спорт, книжки, відвідування культурних закладів.