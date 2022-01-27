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Новини | Коронавірус

Рівненщина відсьогодні переходить у «червону зону»

Раніше цього тижня, з 24 січня, «червону зону» ввели в Івано-Франківській області

Рівненська область з 27 січня переходить до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідне рішення схвалили днями на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За даними Міністерства охорони здоров’я, що у Рівненській області перевищені коефіцієнт виявлення випадків інфікування та динаміка госпіталізацій.

Раніше цього тижня, з 24 січня, «червону зону» ввели в Івано-Франківській області.

Останніми днями в Україні фіксують збільшення кількості нових хворих на COVID-19.

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