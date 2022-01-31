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Новини | Коронавірус

В Україні другий тиждень фіксують зниження темпів вакцинації від COVID-19 – МОЗ

Найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тисяч населення, за його словами, зробили у Полтавській області

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається зниження тижневої кількості проведених щеплень від COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Найнижчі показники за останні сім днів у розрахунку на 100 тисяч населення зафіксовано у Хмельницькій, Волинській, Миколаївській, Івано-Франківській і Запорізькій областях», – сказав міністр на брифінгу 31 січня.

Найбільшу кількість щеплень із розрахунку на 100 тисяч населення, за його словами, зробили у Полтавській області. Одразу за лідером ідуть Київ, Рівненська, Луганська і Харківська області.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні, за даними МОЗ, принаймні однією дозою вакциновані понад 15,3 мільйона людей, двома дозами – понад 14,6 мільйона, додаткову дозу отримали 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей.

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