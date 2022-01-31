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Новини | Коронавірус

В Україні виявили понад 22 тисячі нових випадків COVID-19

Минулої доби шпиталізували 2 322 людини

В Україні за добу 30 січня виявили 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 865 дітей і 337 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 2 322 людини, одужали – 4 346, померли 78 людей. Всього за добу зробили понад 64 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих виявили у Львівській області (2934), де з 31 січня посилюють карантин, і у Хмельницькій області (2092).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, 100 203 – померли.

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