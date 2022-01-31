На Львівщині 31 січня посилюють карантинні обмеження

У Львівській області з 31 січня посилюють карантинні обмеження через поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Як раніше повідомила Львівська ОДА, таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС.

З півночі 31 січня в області заборонили:

приймання відвідувачів закладами громадського харчування, крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

діяльність ринків, крім продовольчих;

відвідання спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, (це не стосується спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів);

приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, і матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти.

При цьому, як вказують у ОДА, обмеження не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі й персонал матимуть негативний результат ПЛР-тесту, проведеного не більше ніж за 72 години, або сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19, чи сертифікат про одужання.

Термін дії нових обмежень в ОДА не вказують.

Згідно з даними МОЗ, останнім часом на Львівщині фіксують найбільше нових випадків COVID-19 з усіх регіонів України, зокрема за добу 29 січня там виявили понад три тисячі нових хворих.