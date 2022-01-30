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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні виявили понад 24,5 тисяч нових випадків COVID-19

За минулу добу шпиталізували 3 692 людей

В Україні за минулу добу виявили 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 3 378 дітей і 444 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 3 692 людей, 3 145 – одужали, 94 – померли. Протягом доби зробили понад 112,7 тисячі тестувань.

Найбільше нових хворих 29 січня виявили у Львівській області (3034), на Житомирщині (2013), Хмельниччині (1883).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, більше ніж 100 тисяч померли.

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