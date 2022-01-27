КМДА про карантин у школах і садках: рішення ухвалює керівництво закладу

Школи і дитячі садки Києва не зачиняють на карантин, рішення про роботу навчальних закладів ухвалюють їхні керівники, залежно від рівня захворюваності, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей і працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів і учнів хворіють на респіраторні захворювання і коронавірусну хворобу трохи більше від одного відсотка. Саме тому ми даємо змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти в залежності від ситуації», – цитує Мондриївського сайт КМДА.

За повідомленням, це дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало.

За даними МОЗ, в Україні за добу 26 січня виявили 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 4 847 дітей і 797 медпрацівників. У Києві захворіли 2012 людей.