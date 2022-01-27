В ЄС схвалили використання таблеток від COVID-19 для пацієнтів із групи ризику

Євросоюз схвалив застосування таблеток «Паксловід» компанії Pfizer від коронавірусної інфекції COVID-19 для пацієнтів із групи високого ризику. Про це повідомляє сайт європейського медичного регулятора (EMA). Це перший схвалений у Європі препарат від COVID-19, який приймається перорально.

Тепер Європейська комісія повинна офіційно дозволити використання ліків, процедура зазвичай займає години або дні.

Наприкінці минулого року EMA дала рекомендації щодо екстреного використання таблетки Pfizer. Італія, Німеччина і Бельгія – серед країн ЄС, які закупили препарат, який у грудні отримав дозвіл регуляторних органів США та Великої Британії.

Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією, препарат знижує ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів із групи високого ризику на 89 відсотків.

Тим часом, Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) заявив 27 січня, що використання бустерної дози вакцини від COVID-19, досягнуте на початок січня, може зменшити майбутні госпіталізації в Європі, спричинені найбільш заразним штамом «омікрон», на 500-800 тисяч.

Оцінка включає 27 країн ЄС, а також Норвегію, Ісландію і Ліхтенштейн.

На даний момент 70 відсотків населення ЄС, що налічує 450 мільйонів, повністю вакциноване, а половина з цих людей також отримала повторне щеплення.