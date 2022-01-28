Ліки проти коронавірусу «Молнупіравір». Що відомо про них?

МОЗ дозволило екстренне використання препарату «Молнупіравір» для лікування коронавірусної інфекції. У відомстві повідомляють, що за бюджетні кошти закуплять 300 тисяч доз «Молнупіравіру». Радіо Свобода поцікавилося, скільки ефективним є цей препарат у лікуванні ковідних хворих.

Що за препарат?

«Молнупіравір» пройшов клінічні випробування і добре зарекомендував себе як препарат, який використовується для лікування COVID-19 легкого та середнього ступенів тяжкості у дорослих.

«Це противірусний препарат прямої дії, що запобігає розмноженню вірусу. Його використовують для лікування COVID-19 насамперед у групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу від легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого», – повідомили у МОЗ у відповідь на інформаційний запит Радіо Свобода.

Препарат випускається у капсулах по 200 мг і не потребує спеціальних умов зберігання.

Для кого ліки?

Низка країн ЄС, а також Велика Британія та США вже застосовують цей лікарський засіб для вразливих груп ковідних пацієнтів, які:

мають надмірну вагу;

старші 60 років;

хворіють на цукровий діабет;

мають серцеві недуги.

Яка його дія?

«Молнупіравір» – це противірусний препарат прямої дії, він блокує фермент, який необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Це запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу захворювання, каже у коментарі Радіо Свобода лікарка-вірусолог, професорка Алла Мироненко.

За її словами, найбільш дієвим цей препарат є в перші кілька днів, навіть годин, відколи у пацієнта з’ֹявилися перші симптоми недуги.

Важливо, щоб будь-який противірусний препарат був застосований у перші 2 дні хвороби

«Важливо, щоб будь-який противірусний препарат був застосований у перші 2 дні хвороби, коли вірус ще не розмножився в організмі і не уразив усі клітини.

Якщо противірусні препарати приймають у більш пізній термін (мова не йде про такі інфекційні захворювання як, наприклад, гепатит, а про респіраторні хвороби), то це суттєво знижує ефект лікування», – наголошує Алла Мироненко. ​

Переваги препарату

Використання «Молнупіравіру» дозволить в рази знизити смертність ковідних хворих, зауважує у розмові з Радіо Свобода імунолог Борис Донськой.

«Звісно, ми говоримо не в десять разів, а в два-три рази. Але і в такому випадку це вже добре, особливо, коли йдеться про пацієнтів з груп ризику», – говорить імунолог.

Серед переваг препарату – зручна лікарська форма і нетривалий курс прийому (до 5 днів), зазначає лікарка-пульмонолог Світлана Гук. На її думку, це одна з можливостей впливати на ранній період коронавірусної інфекції.

Попри заяви, що «Омікрон» є легким штамом, все ж таки я зустрічала випадки, коли мої пацієнти, ураджені ним, хворіли важко

«Крім «Молнупіравіру» від компанії Merck, світ активно використовує препарат «Паксловід» виробництва Pfizer. Його застосування мене би більше порадувало. Наскільки «Молнупіравір» зможе знижувати інтенсивність захворювання і його терміни, покаже час на моїй практиці.

Хоча нові ліки – це добре, оскільки попри заяви, що «Омікрон» є легким штамом, все ж таки я зустрічала випадки, коли мої пацієнти, ураджені ним, хворіли важко. Відтак, будь-які можливості тут вітаються», – зауважила лікарка у інтерв’ю Радіо Свобода.

Український аналог

Загалом, припускають експерти, застосування «Молнупіравіру» дозволить:

скоротити кількість днів, коли людина хворіє;

знизити тяжкість перебіг захворювання;

допоможе запобігти ускладненням.

Втім, як зауважила Алла Мироненко, український противірусний препарат «Амізон», який використовувався у боротьбі з грипом, пройшов клінічні випробування і добре зарекомендував себе також і проти коронавірусу: при середній тяжкості захворювання він зменшував тривалість хвороби на 2 дні.