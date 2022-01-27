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Новини | Коронавірус

У Росії зафіксували новий рекорд за кількістю випадків COVID-19 – майже 89 тисяч за добу

Показники добової захворюваності на COVID-19 досягають максимальних значень вже тиждень.

У Росії за добу виявили 88 816 нових випадків COVID-19, це новий рекорд з початку пандемії. За даними офіціної статистики, померли від ускладнень 655 людей.

Показники добової захворюваності на COVID-19 досягають максимальних значень вже тиждень.

У столиці Росії Москві коронавірус виявили у 26 586 осіб – також черговий максимум за весь час пандемії.

Влада зазначає, що кількість госпіталізацій склала 12 807 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Росії, за офіційними даними, померли 328 770 людей.

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