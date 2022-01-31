Штам «омікрон» виявлено у 20 областях України – Ляшко

На тлі тритижневого зростанння захворюваності на COVID-19 штам «омікрон» на сьогодні виявлено у 20 областях України, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, добова кількість випадків інфікування за останні три тижні зросла у 7 разів, госпіталізацій – вдвічі.

«Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», – зауважив міністр.

Кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим – 194 тисячі проти 110 тисяч – зауважив Ляшко.

Україна на сьогодні перебуває на 46-му місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я за кількістю випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів, кажуть у МОЗ.

Найбільша кількість підтверджених випадків «омікрону» нині зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві.

За даними МОЗ, в Україні за добу 30 січня виявили 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад чотири мільйони людей, 100 203 – померли.