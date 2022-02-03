Канцлер Німеччини планує поїхати в Росію на зустріч із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поїхати до Москви на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Це заплановано і відбудеться найближчим часом», – сказав Шольц 2 лютого в інтерв’ю суспільному мовнику ZDF, не вказавши дати візиту.

Напередодні телефонну розмову з Путіним мав прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Джонсон попередив Путіна, що будь-яке вторгнення в Україну буде «трагічним прорахунком».

Раніше президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що може поїхати до Москви.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.