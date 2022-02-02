Вторгнення з моря або з окупованої частини Донбасу – військові США про сценарії можливого наступу Росії

Росія може атакувати Україну в найближчі 2-3 тижні, вважає екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Але ані він, ані його колеги не вірять у те, що це буде масований наступ по всіх напрямках. Американські військові впевнені: зараз Росія не має достатньо сил на кордоні з Україною для початку «великої війни». Але до менш масштабних операцій Кремль готовий. При цьому США та Європа виходять з найгірших варіантів розвитку подій, щоб підготуватися до всіх ризиків.

Сил на «велику війну» в Росії немає

Напруга на українсько-російському кордоні не спадає. Більша частина російських військових, які оточили Україну, залишається на місцях, а нападу можна очікувати в найближчий час. Так у коментарі Радіо Свобода ситуацію описав колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. За його словами, зараз Володимира Путіна може стримувати те, наскільки жорстко західні країни відреагували на ескалацію.

Поки ми тримаємося разом: США, Україна, НАТО – Кремль уникає атаки

«Кремль робить все для того, щоб мати можливість наступу на Україну. Але я не вірю, що президент Російської Федерації вже зробив вибір. Це означає, що в нас досі є можливість стримати російську агресію. Поки ми тримаємося разом: Сполучені Штати, Україна, НАТО – Кремль уникає атаки», – каже Бен Ходжес.

За словами американського військового, в тому разі, якщо Росія все ж таки вирішить піти в наступ на Україну, це, скоріш за все, не буде атака з усіх боків, яку в останні місяці зображали на картах американські ЗМІ. «Можна очікувати якийсь варіант атаки в найближчі 2-3 тижні, але це не буде масована атака», – вважає Ходжес.

Всі кажуть про велику війну. Я не думаю, що у Росії є достатньо сил для цього

З цією позицією погоджується і його колега Філіп Брідлав, колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. У коментарі Радіо Свобода він висловив сумнів щодо того, що Росія зараз здатна на те, щоб розпочати повномасштабну війну.

«Всі кажуть про велику війну, повномасштабний наступ і всі ці речі. Я не думаю, що у Росії є достатньо сил для цього», – зазначає Філіп Брідлав.

Точкові операції проти України: що може стати мішенню Росії

Росія розглядає декілька варіантів точкових атак на Україну замість того, щоб нападати по всіх фронтах, вважає Філіп Брідлав: «В Росії є сили, які здатні на деякі речі, які можуть призвести до неймовірно болючих наслідків і проблем для України».

Перший сценарій – напад з півночі. В тому числі Росія може використати територію Білорусі як стартову точку для початку бойових дій. В цьому випадку під удар потрапить Київ.

Другий сценарій – вторгнення з окупованого Донбасу. В останні місяці Росія активно нарощувала сили як на своїй території, які межують з Донецькою та Луганської областями, так і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Третій сценарій – атака з моря. «Росія може захопити узбережжя, окупувати Маріуполь, а також і відновити постачання води у північну частину Криму», – так Філіп Брідлав описує мету Росії у цьому варіанті розвитку подій.

Найбільш небезпечним для України американський військовий вважає сценарій комбінованої атаки, якщо Росія одночасно піде в наступ з окупованого Донбасу та з іншого напрямку. «У цьому випадку українські військові, які перебувають на Донбасі, будуть затиснуті з двох боків. Це дуже погана ситуація», – каже Брідлав.

Захід розраховує на найгірший розвиток подій

Водночас західні партнери України наголошують: не можна відкидати ймовірності будь-яких військових загроз з боку Росії. Під час круглого столу «Як підтримати Україну та стримати агресію з боку Кремля», який цього тижня провели в Києві, американські дипломати заявили: США виходять з найгіршого прогнозу дій Володимира Путіна, щоб бути готовими до агресії та підготувати інструменти реагування на будь-які сценарії.

Подивіться на останні 6 тижнів. Ви бачили багато партій зброї, що надходять в Україну

Експосол США в Україні Стівен Пайфер у коментарі Радіо Свобода заявив, що саме жорстка реакція Сполучених Штатів на спроби ескалації агресії дозволила об’єднати зусилля західних країн для підтримки України.

«Це корисно, щоб мотивувати європейських союзників з НАТО і партнерів з Європейського союзу діяти. І я думаю, що це працює. Подивіться на останні 6 тижнів. Ви бачили багато партій зброї, що надходять в Україну. 8 вантажних літаків С-17 прибули з Великої Британії два тижні тому. Ви бачили, що роблять країни Балтії, Польща.

Чим більше військового озброєння надходить до України, тим складнішими для Росії стають бойові дії

Також ми бачимо кроки НАТО до укріплення східного флангу. Французи зараз кажуть про відправку своїх військових до Румунії, Велика Британія збирається відправити додаткові сили у балтійський регіон. Це зокрема має на меті створення потенційної ціни можливого вторгнення для Кремля. Чим більше військового озброєння надходить до України, тим складнішими для Росії стають бойові дії», – пояснює Стівен Пайфер.

Водночас американські дипломати не бачать суперечностей в тому, що українська влада намагається заспокоювати громадян, у той час як Захід багато говорить про загрози. За словами експосла США в Україні Джона Гербста, це прояв у різниці підходів зовнішньої і внутрішньої політики.

З боку України все інакше. Президент Зеленський переймається не тільки російським вторгненням, а також хвилюється про українську економіку

«В цьому немає нічого дивного. Адміністрація президента США намагається показати жорстку реакцію Заходу на російську ескалацію. Можливо, Сполучені Штати кажуть про це занадто голосно.

З боку України все інакше. Президент Зеленський переймається не тільки російським вторгненням, а також хвилюється про українську економіку. Він був стурбований тим, що США дуже голосно кажуть про загрозу. Але він думав про українську економіку. Тож я розумію, звідки є різниця в оцінках ситуації. І я не вважаю, що ця різниця є критичною», – каже Джон Гербст.

За словами американських дипломатів, агресію Кремля можна зупинити за допомогою трьох речей: жорстких санкцій щодо Росії, військової допомоги Україні та посилення східного флангу НАТО.