Байден наказав відрядити близько 3 тисяч військових до східної Європи – західні медіа

Кілька західних видань із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів повідомили, що президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордоні України.

Зокрема, за даними видання The Wall Street Journal, йдеться про близько 2 тисяч військових, яких перекинуть із Форту Брегг, Північна Кароліна, до Польщі та Німеччини, і ще тисячу – з бази в Німеччині до Румунії.

Джерело Reuters наводить дещо інші дані: нібито 1 700 військових будуть передислоковані з території США до Польщі, 300 – до Німеччини, ще 1 тисяча – до Румунії.

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Міністерство оборони США наразі не повідомляло офіційно про ці переміщення.

Минулого тижня США заявили, що переводять 8500 військовослужбовців у «підвищену бойову готовність» у зв’язку з ситуацією довкола України, щоб у разі потреби бути готовими до розгортання в Європі.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.