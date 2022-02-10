Міноборони закликало партнерів України дати «сильну відповідь» Росії на блокування в морі

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати «сильну відповідь» Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

«Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв’язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів «для навчань» – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно», – цитує слова Резнікова пресслужба Міністерства оборони України.

«Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності», – додав він.

За даними українського Міністерства оборони, Росія продовжує «свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні», перекриваючи значну частину морських районів: «практично весь південь Азовського моря і північно-західну частину Чорного моря».

«Прибережними попередженнями Росія оголосила обширні райони Азовського і Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу. У такий спосіб РФ у черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України», – заявило Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Такі дії там назвали черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі.

«Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ», – йдеться в повідомленні.

Як наголосили у ВМС, Військово-морські сили готові до розвитку «будь-яких сценаріїв і провокацій», захисту країни з морського напрямку.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з «рішенням Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань»

За даними ЗМІ, напередодні Росія перекинула ​в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флоту. У Міноборони Росії заявили, що судна візьмуть участь у спільних навчаннях. Раніше військові експерти оцінили можливість створення Росією угруповання з 12 великих десантних кораблів біля берегів України.​

У грудні у Військово-морських силах України заявили, що через військові навчання Росії перекрито близько 70% акваторії Азовського моря.